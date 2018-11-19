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Дзюба: нам есть куда расти

Дата публикации: Вчера, 20:31 | Категория: Новости футбола

Артем ДзюбаАртем Дзюба

Форвард сборной России Артем Дзюба дал комментарий по поводу поражения национальной команды на выезде в матче со Швецией (0:2) в рамках Лиги наций. Также нападающий подвел итоги уходящего года и отметил, что у сборной есть потенциал для роста.

                «Шведская сборная победила заслуженно. Они были лучше в борьбе и желании. К сожалению, не удалось справиться с соперником. Наверное, сказалось то, что наши ключевые игроки отсутствовали.

                Очень обидно, что не удалось повысить класс в Лиге наций. Хотели сыграть с командами топ-класса в дивизионе А. Значит что-то не хватило. Следует проводить работу над ошибками и набравшись сил достойно выступить в следующем году.

                В целом от 2018 года позитивные впечатления. Домашний чемпионат мира был грандиозным событием. Все признали, что этот турнир был лучшим в истории. Приятно, что нам удалось достойно выступить на Мундиале, продемонстрировав хорошую игру. За нас болела вся страна, мы были едины с болельщиками. Страна повернулась к нам лицом. Несмотря на то, что год завершили не на высокой ноте, в целом год был хорошим. Нам есть куда расти.
                Лига наций – интересный турнир. У нас были непростые соперники. Безусловно, уже хочется окунуться в отборочный турнир на чемпионат Европы. Сегодня наша цель попадание на Евро-2020», - рассказал российский нападающий.

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