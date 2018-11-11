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Моуринью пожаловался на сложный график матчей

Дата публикации: Вчера, 23:24 | Категория: Новости футбола

Жозе МоуриньюЖозе Моуринью

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в поражении его команды от «Манчестер Сити» виновен трудный игровой график.

                «Мы становимся лучше. Даже в линии защиты, несмотря на пропущенные три мяча, мы продемонстрировали положительную игру. В остальном дело в ошибках индивидуального плана. Пропускаем много голов, за которые ответственны не защитники», - отметил португальский специалист.

                Также Моуринью подчеркнул, что между двумя клубами из Манчестера есть разница в потенциале:
                «Знаем, что в прошлом сезоне второе место в турнирной таблице было достойным результатом. В этом году бы ведем борьбу за место в четверке.

                У нас сложный график. На этой неделе «Сити» проводил три поединка на домашней арене, а мы столько же сыграли на выезде. Так, можно играть на протяжении 90 минут с одной из лучших команд мира, а можно сыграть дома и победить «Шахтер» 6:0 и быть более расслабленными. У нас были разные условия. Второй матч с «Юве» был для нас как финал. Эта игра требовала больших затрат физического и психологического плана.

                Борьба за чемпионство? Мы не в пределах первой четверки. Как можно говорить об этом? Нам следует постараться войти в топ-4. Если мы окажемся там, что посмотрим, что поменяется», - сказал Моуринью.

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