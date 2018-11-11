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Аллегри: встали на верный путь после проигрыша МЮ

Дата публикации: Вчера, 23:22 | Категория: Новости футбола

Массимилано АллегриМассимилано Аллегри

Главный наставник туринского «Ювентуса» Массимилано Аллегри заявил, что доволен игрой своих подопечных в поединке против «Милана» (2:0).

                «Мы встали на верный путь после того, как проиграли «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. То поражения нас потрясло. Но в игре с «Миланом» мы атаковали. Это был способ уйти от того, что случилось в концовке встречи с «МЮ». Мы рисковали, однако Войцех Щенсный спасал нашу команду.

                Нам удается демонстрировать достойную игру. К тому же всухую. Во второй половине встречи несколько снизили темп игры. Нужно было бить с дистанции, так как это позволяло оказывать давление на команду соперника. В противном случае, идя к воротам соперника, мы могли нарваться на контратакующие действия.

Мы берем зачетные пункты. Этот уик-энд был важен, так как «Интер» уступил на выезде «Аталанте». Также нам удалось сохранить отрыв от «Наполи», а эта команда проводит отличный сезон.

                Бонуччи не сыграл? Ему было необходимо отдохнуть. Даже на лаве запасных его оскорбляли. Поэтому так было значительно лучше», - сказал Аллегри.

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