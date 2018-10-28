Моуринью: Санчес всегда борется с травмами
Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что травмы Алексиса Санчеса мешают ему раскрыться должным образом и достичь оптимальную физическую форму.
«Сейчас Алексис ведет борьбу, так как он был травмирован. Он выходил на игру против лондонского «Челси», чтобы помочь нам, однако его состояние оставляло желать лучшего.
Санчес приехал к нам в январе прошедшего сезона. Считаю, что это не всегда просто для футболиста. Он показал отличный старт в этом сезоне, отлично подготовился перед сезоном, но получил повреждение. Потом он вернулся и в очередной раз травмировался. Алексис всегда ведет борьбу с травмами. Он входит в число тех футболистов, которым всегда необходима возможность демонстрации своей превосходной формы и игры», - сказал португальский специалист.
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