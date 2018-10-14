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Икарди: я счастлив в Интере

Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола

Мауро ИкардиМауро Икарди

Капитан миланского «Интера» Мауро Икарди заявил, что намерен найти общий язык с руководством клуба и оформить новое трудовое соглашение. При этом аргентинский форвард подчеркнул, что счастлив защищать цвета «нерадзурри».

                «Я счастлив в «Интере». У меня были контакты с другими клубами, но я принял решение оставаться здесь во благо своей семьи. Я не мог уйти, так как это мой дом.

                Я мечтал играть в Лиге чемпионов. Не знаю, удастся ли мне оформить новое трудовое соглашение до начала периода трансферов, но мы постараемся решить данный вопрос», - заявил Икарди.

                Отметим, что в контракте аргентинского исполнителя имеется пункт о возможности немедленного выкупа за 110 000 000 евро, которая будет действительна для клубов до середины лета. Сообщается, что миланский клуб собирается изменить данные условия либо вовсе убрать этот пункт из контракта для того, чтобы сохранить Икарди в команде.

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