Реал ведет переговоры с Конте
Дата публикации: Вчера, 23:38 | Категория: Новости футбола
По данным испанских изданий, мадридский «Реал» ведет переговоры с Антонио Конте. Отмечается, что именно итальянский специалист может сменить на посту главного тренера Хулена Лопетеги.
Сообщается, что «королевский» клуб недоволен нынешним уровнем игры команды. В этой связи боссы «Реала» встретились с Конте. По имеющейся информации, встреча состоялась в минувший понедельник, 15 октября.
Отметим, что «сливочные» в трех последних встречах в рамках Ла лиги завоевали лишь один зачетный пункт. Кроме того, в Лиге чемпионов «Реал» уступил московскому ЦСКА. Ожидается, что конец текущего месяца будет решающим для будущего Лопетеги. Многое будет зависеть от итогов Эль-Класико. Игра с «Барселоной» пройдет 28 октября.
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