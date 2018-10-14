  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Реал ведет переговоры с Конте

Дата публикации: Вчера, 23:38 | Категория: Новости футбола

Антонио КонтеАнтонио Конте

По данным испанских изданий, мадридский «Реал» ведет переговоры с Антонио Конте. Отмечается, что именно итальянский специалист может сменить на посту главного тренера Хулена Лопетеги.

                Сообщается, что «королевский» клуб недоволен нынешним уровнем игры команды. В этой связи боссы «Реала» встретились с Конте. По имеющейся информации, встреча состоялась в минувший понедельник, 15 октября.

                Отметим, что «сливочные» в трех последних встречах в рамках Ла лиги завоевали лишь один зачетный пункт. Кроме того, в Лиге чемпионов «Реал» уступил московскому ЦСКА. Ожидается, что конец текущего месяца будет решающим для будущего Лопетеги. Многое будет зависеть от итогов Эль-Класико. Игра с «Барселоной» пройдет 28 октября.

Нравится
Похожие новости:
  • Милан планирует пригласить Конте
    Милан планирует пригласить Конте
    Итальянский специалист Антонио Конте, ранее возглавляющего лондонский «Челси», может встать у руля «Милана». СМИ Италии...
  • Конте уволили из Челси
    Конте уволили из Челси
    Антонио Конте Главный наставник лондонского «Челси» Антонио Конте был уволен со своего поста вместе со своими ассистентами. Сообщается,...
  • Интер предложит выгодный контракт Конте
    Интер предложит выгодный контракт Конте
    Руководители миланского «Интера» намереваются предложить соблазнительные условия личного контракта для нынешнего менеджера...
  • Челси ведет борьбу за звезду Монако
    Челси ведет борьбу за звезду Монако
    Аристократы планируют заполучить хавбека «Монако» Б. Силву. Вполне возможно, что уже в летнее межсезонье 22-летнего португальского...
  • Антонио Конте: Болельщики будут гнать «Ювентус» к победе над «Реалом»
    Антонио Конте: Болельщики будут гнать «Ювентус» к победе над «Реалом»
    Наставник туринского «Ювентуса» Антонио Конте поведал о том, что настраивает своих подопечных на победу в матче с мадридским...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close