Реал ведет переговоры с Конте

Антонио Конте

По данным испанских изданий, мадридский «Реал» ведет переговоры с Антонио Конте. Отмечается, что именно итальянский специалист может сменить на посту главного тренера Хулена Лопетеги.

Сообщается, что «королевский» клуб недоволен нынешним уровнем игры команды. В этой связи боссы «Реала» встретились с Конте. По имеющейся информации, встреча состоялась в минувший понедельник, 15 октября.

Отметим, что «сливочные» в трех последних встречах в рамках Ла лиги завоевали лишь один зачетный пункт. Кроме того, в Лиге чемпионов «Реал» уступил московскому ЦСКА. Ожидается, что конец текущего месяца будет решающим для будущего Лопетеги. Многое будет зависеть от итогов Эль-Класико. Игра с «Барселоной» пройдет 28 октября.