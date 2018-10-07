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Перишич: Месси хорош в дриблинге, а Роналду - в мастерстве

Дата публикации: Сегодня, 00:49 | Категория: Новости футбола

Иван ПеришичИван Перишич

Иван Перишич, защищающий цвета миланского «Интера» рассказал, каких футболистов он относит к числу лучших в мире.

                «Лучшим исполнителем штрафных ударов считаю Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма». Лучше всех видит поле – хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Наилучшим завершителем атак считаю нападающего «шпор» Гарри Кейна.

                Если говорить о Лионеле Месси, то он хорош в дриблинге. Серхио Рамос лучше всех играет «на втором этаже». В отборе лучший Каземиро, а в мастерстве нет равных Криштиану Роналду», - отметил хорватский полузащитник.

                Напомним, что в этом сезоне итальянской Серии А Перишич сыграл в восьми поединках, отметился двумя голами и оформил два голевых паса.

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