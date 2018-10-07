Перишич: Месси хорош в дриблинге, а Роналду - в мастерстве
Дата публикации: Сегодня, 00:49 | Категория: Новости футбола
Иван Перишич, защищающий цвета миланского «Интера» рассказал, каких футболистов он относит к числу лучших в мире.
«Лучшим исполнителем штрафных ударов считаю Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма». Лучше всех видит поле – хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Наилучшим завершителем атак считаю нападающего «шпор» Гарри Кейна.
Если говорить о Лионеле Месси, то он хорош в дриблинге. Серхио Рамос лучше всех играет «на втором этаже». В отборе лучший Каземиро, а в мастерстве нет равных Криштиану Роналду», - отметил хорватский полузащитник.
Напомним, что в этом сезоне итальянской Серии А Перишич сыграл в восьми поединках, отметился двумя голами и оформил два голевых паса.
Похожие новости:
МЮ нацелился на двух игроков сборной Хорватии
Иван Перишич По данным британских спортивных изданий, в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» попало два футболиста национальной команды...
Иван Перишич По данным британских спортивных изданий, в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» попало два футболиста национальной команды...
«Барселона» интересуется Перишичем
Иван Перишич «Сине-гранатовые» рассматривают возможность приобретения лидера миланского «Интера» и сборной Хорватии Ивана...
Иван Перишич «Сине-гранатовые» рассматривают возможность приобретения лидера миланского «Интера» и сборной Хорватии Ивана...
Миланский «Интер» опроверг слухи о продаже Перишича
Иван Перишич Итальянский футбольный клуб не намерен продавать своего полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил...
Иван Перишич Итальянский футбольный клуб не намерен продавать своего полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил...
СМИ: Перишич желает покинуть Интер
Полузащитник ФК «Интер» (Милан) и сборной Хорватии Иван Перешич может сменить клубную прописку, сообщает Football Italia. Известно,...
Полузащитник ФК «Интер» (Милан) и сборной Хорватии Иван Перешич может сменить клубную прописку, сообщает Football Italia. Известно,...
Рафаэль ван дер Варт: Бэйл - не уровень Роналду и Месси
Экс-хавбек «Тоттенхэма» Рафа ван дер Варт поделился своим мнением по поводу выступлений Гарета Бейла, который был его партнером по...
Экс-хавбек «Тоттенхэма» Рафа ван дер Варт поделился своим мнением по поводу выступлений Гарета Бейла, который был его партнером по...