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Азар: сегодня я лучший игрок в мире

Дата публикации: Сегодня, 00:46 | Категория: Новости футбола

Эден АзарЭден Азар

Лидер атак лондонского «Челси» и национальной команды Бельгии Эден Азар дал комментарий относительно своей формы в текущем сезоне.

                «Да, сейчас я являюсь лучшим футболистом в мире. Но всегда можно становиться лучше. Например, забивая большее количество мячей.

                В настоящее время я в достаточно хорошей форме. Надеюсь, что мне удастся играть таким образом на протяжении долгого времени.

                Мне кажется, что ранее я имел форму и получше. Если смотреть на статистику, то я начал сезон лучше всего за всю карьеру. Однако, если говорить о самой игре, то у меня были более лучшие периоды в «Лилле» и «Челси», - отмечает бельгиец.

                Напомним, что в текущем сезоне Эден Азар лидирует в списке голеадоров Английской Премьер-лиги. Так, в стартовых восьми турах первенства, 27-летнему игроку удалось забить 7 голов и оформить 3 результативных паса.

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