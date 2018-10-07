Азар: сегодня я лучший игрок в мире
Лидер атак лондонского «Челси» и национальной команды Бельгии Эден Азар дал комментарий относительно своей формы в текущем сезоне.
«Да, сейчас я являюсь лучшим футболистом в мире. Но всегда можно становиться лучше. Например, забивая большее количество мячей.
В настоящее время я в достаточно хорошей форме. Надеюсь, что мне удастся играть таким образом на протяжении долгого времени.
Мне кажется, что ранее я имел форму и получше. Если смотреть на статистику, то я начал сезон лучше всего за всю карьеру. Однако, если говорить о самой игре, то у меня были более лучшие периоды в «Лилле» и «Челси», - отмечает бельгиец.
Напомним, что в текущем сезоне Эден Азар лидирует в списке голеадоров Английской Премьер-лиги. Так, в стартовых восьми турах первенства, 27-летнему игроку удалось забить 7 голов и оформить 3 результативных паса.
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