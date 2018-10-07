Азар: сегодня я лучший игрок в мире

Эден Азар

Лидер атак лондонского «Челси» и национальной команды Бельгии Эден Азар дал комментарий относительно своей формы в текущем сезоне.

«Да, сейчас я являюсь лучшим футболистом в мире. Но всегда можно становиться лучше. Например, забивая большее количество мячей.

В настоящее время я в достаточно хорошей форме. Надеюсь, что мне удастся играть таким образом на протяжении долгого времени.

Мне кажется, что ранее я имел форму и получше. Если смотреть на статистику, то я начал сезон лучше всего за всю карьеру. Однако, если говорить о самой игре, то у меня были более лучшие периоды в «Лилле» и «Челси», - отмечает бельгиец.

Напомним, что в текущем сезоне Эден Азар лидирует в списке голеадоров Английской Премьер-лиги. Так, в стартовых восьми турах первенства, 27-летнему игроку удалось забить 7 голов и оформить 3 результативных паса.