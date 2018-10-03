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ТОП 10 ● Самые крутые сейвы вратарей в истории футбола

Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола

Мы привыкли обсуждать красивые голы, но редко задумываемся о том, что их могло быть гораздо больше, если бы не фантастические сейвы вратарей. Сегодня поговорим о самых крутых спасениях ворот в истории футбола.

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