Виллиан хочет продлить контракт с Челси

Виллиан

Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан намеревается начать переговорный процесс с клубом о продлении трудового соглашения.

«Летом вокруг меня была масса слухов. Писали о том, что я покину «Челси», но я никогда не имел подобного желания.

Я всегда заявляю о том, что хочу оставаться в «Челси», как можно дольше – именно такую цель я ставил перед собой, как переехал сюда. В Лондоне чувствую себя счастливо, на протяжении 5 лет. Надеюсь, что буду здесь еще столько же. В настоящее время у меня осталось 2 года по действующему контракту с клубом», - сказал бразильский хавбек.

В то же время, по данным некоторых британских изданий, Виллиан врядли может рассчитывать на столь долгосрочное трудовое соглашение. Подобный прогноз обоснован тем, что лондонский клуб ведет политику продления контрактов для футболистов старше 30 лет лишь на 1 год.

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