Черчесов: сборная России намерена выиграть все матчи Лиги наций
Дата публикации: Сегодня, 21:54 | Категория: Новости футбола
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал, чего ждет от первого поединка в рамках Лиги наций против Турции, который пройдет 7 сентября.
«Если сравнивать последнюю игру против Турции – различий множество. Тогда был этап подготовки. Также нужно посмотреть на составы команд. Еще одно различие – начало официального турнира, за победу в которых будут начисляться очки. Буду банальным, но настраиваемся побеждать в каждой игре Лиги наций.
Проблемы в обороне? Мы убрали это слово из лексикона, если помните. Нойштедтер в хорошей форме. Его состояние удовлетворительно. Играть будут все те, кто отлично себя чувствуют», - сказал Черчесов.
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