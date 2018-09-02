Черчесов: сборная России намерена выиграть все матчи Лиги наций

Станислав Черчесов

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал, чего ждет от первого поединка в рамках Лиги наций против Турции, который пройдет 7 сентября.

«Если сравнивать последнюю игру против Турции – различий множество. Тогда был этап подготовки. Также нужно посмотреть на составы команд. Еще одно различие – начало официального турнира, за победу в которых будут начисляться очки. Буду банальным, но настраиваемся побеждать в каждой игре Лиги наций.

Проблемы в обороне? Мы убрали это слово из лексикона, если помните. Нойштедтер в хорошей форме. Его состояние удовлетворительно. Играть будут все те, кто отлично себя чувствуют», - сказал Черчесов.