Пике: мы не против перехода к нам Погба
Дата публикации: Сегодня, 00:24 | Категория: Новости футбола
Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал комментарий относительно возможного пополнения команды в лице хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Погба является отличным футболистом, но на сегодня он играет за «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, что будет дальше. Мы были бы рады, если бы Погба принял решение о переходе в «Барселону». Но решение о данном вопросе должны принимать клубы», - считает испанский защитник.
Напомним, ранее в футбольных изданиях сообщалось об активном интересе каталонского клуба к французскому полузащитнику. По некоторым данным, «Барселона» была готова выложить за Поля Погба около 100 000 000 евро.
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