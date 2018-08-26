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Неймар: я остаюсь в ПСЖ

Дата публикации: Сегодня, 00:22 | Категория: Новости футбола

НеймарНеймар

Именитый форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар дал комментарий относительно данных о его вероятном переходе в «Реал».

                «Переход в «Реал»? Сегодня у меня есть действующее соглашение с «Пари Сен-Жермен». Я остаюсь в Париже. Ранее я бывал на тренировке «Барселоны», где мне удалось пообщаться с бывшими одноклубниками. Я бы хотел играть против них в Лиге чемпионов», - сказал бразильский нападающий.

                Отметим, что в средствах массовой информации не утихает шумиха относительно интереса мадридского «Реала» к Неймару. Особенно подогревают подобные слухи о проведении расследования УЕФА относительно трансферной деятельности парижского клуба, который подозревается в нарушении финансового fair-play. Некоторые издания пишут о том, что «ПСЖ» может вынужденно расстаться со своими лидерами – Килианом Мбаппе и Неймаром, для того, чтобы не нарушать упомянутые правила.

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