Неймар: я остаюсь в ПСЖ

Неймар

Именитый форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар дал комментарий относительно данных о его вероятном переходе в «Реал».

«Переход в «Реал»? Сегодня у меня есть действующее соглашение с «Пари Сен-Жермен». Я остаюсь в Париже. Ранее я бывал на тренировке «Барселоны», где мне удалось пообщаться с бывшими одноклубниками. Я бы хотел играть против них в Лиге чемпионов», - сказал бразильский нападающий.

Отметим, что в средствах массовой информации не утихает шумиха относительно интереса мадридского «Реала» к Неймару. Особенно подогревают подобные слухи о проведении расследования УЕФА относительно трансферной деятельности парижского клуба, который подозревается в нарушении финансового fair-play. Некоторые издания пишут о том, что «ПСЖ» может вынужденно расстаться со своими лидерами – Килианом Мбаппе и Неймаром, для того, чтобы не нарушать упомянутые правила.