Буффон: чувствую себя лучше, чем 5-6 лет назад
Дата публикации: Сегодня, 00:14 | Категория: Новости футбола
Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен» заявил, что чувствует себя намного лучше, чем несколько лет назад.
«Я совсем не знал, как я буду принят в новом клубе. Меня это настораживало. После 40 лет, которые я провел в Италии, менять окружающую среду – непросто. Особенно, делать это за одни сутки. Бывает, что мы создаем для себя зону комфорта, которую сложно покидать из-за лени либо страха. Но я уверен, что все иначе.
Если бы меня спросили, как я себя чувствую, то думаю, что даже лучше, чем в 35 лет», - заявил Буффон.
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