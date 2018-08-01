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Перес: Цена Модрича – 750 млн евро

Дата публикации: Сегодня, 06:55 | Категория: Новости футбола

Лука МодричЛука Модрич

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что хавбек «сливочных» Лука Модрич будет продан лишь за 750 000 000 евро.

                «Модрич будет продан лишь в случае, когда за него предложат 750 000 000 евро», - сказал Перес.

                Напомним, ранее в футбольных изданиях сообщали о контактах с хорватским футболистом миланского «Интера», который желает видеть его в своем составе. Кроме того, отмечается, что «нерадузрри» отказались от идеи приобретения хавбека мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля в пользу трансфера полузащитника хорватской национальной команды.

                Напомним, что трудовое соглашение 33-летнего Луки Модрича с мадридским «Реалом» будет действовать до 2020 года. Отметим, что Модрич отлично показал себя на Мундиале, получив награду лучшего исполнителя турнира.

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