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Эррера: Моуринью сейчас сложно

Дата публикации: Вчера, 23:37 | Категория: Новости футбола

Андер ЭррераАндер Эррера

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дал комментарий относительно слов главного коуча Жозе Моуринью о серьезной проблеме команды с составом.

                «Согласен с главным тренером, что с командой сложно работать, когда в обойме лишь половина футболистов, которых будут задействовать на протяжении сезона. Нереально выстраивать тактику, так как ряд исполнителей покинут клуб, перейдя в аренду или во вторую команду. Безусловно, Моуринью сегодня сложно, как и нам. Но мы ожидали это.

                Но команда продолжает подготовку к сезону, несмотря ни на что, чтобы хорошо подойти к первой игре Английской Премьер-лиги против «Лестера».

                Многие говорят, что Моуринью настроен негатиавно? Не знаю, я не смотрю его пресс-подходы. С нами он очень позитивен. Он желает, чтобы мы вели борьбу за трофеи и демонстрировали свою лучшую игру», - говорит Эррера.

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