Эррера: Моуринью сейчас сложно
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дал комментарий относительно слов главного коуча Жозе Моуринью о серьезной проблеме команды с составом.
«Согласен с главным тренером, что с командой сложно работать, когда в обойме лишь половина футболистов, которых будут задействовать на протяжении сезона. Нереально выстраивать тактику, так как ряд исполнителей покинут клуб, перейдя в аренду или во вторую команду. Безусловно, Моуринью сегодня сложно, как и нам. Но мы ожидали это.
Но команда продолжает подготовку к сезону, несмотря ни на что, чтобы хорошо подойти к первой игре Английской Премьер-лиги против «Лестера».
Многие говорят, что Моуринью настроен негатиавно? Не знаю, я не смотрю его пресс-подходы. С нами он очень позитивен. Он желает, чтобы мы вели борьбу за трофеи и демонстрировали свою лучшую игру», - говорит Эррера.
Похожие новости:
Жозе Моуринью Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, кто будет капитаном команде в предстоящем сезоне Английской...
Испанская «Барселона» собирается пригласить хавбека «Ман Юнайтед» А. Эрреру. По версии Sport.es, Э. Вальверде,...
В зимнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» может усилить хавбек «Порту» Эктор Эррера. На переезде представителя...
Как информируют СМИ Италии, действующий чемпион Франции сделает всё, чтобы заполучить португальского специалиста, который уже якобы договорился с...
Именитый португалец достиг предварительного соглашения с манкунианцами касательного того, что он встанет у руля Красных Дьяволов, гласит...