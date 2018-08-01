Эррера: Моуринью сейчас сложно

Андер Эррера

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дал комментарий относительно слов главного коуча Жозе Моуринью о серьезной проблеме команды с составом.

«Согласен с главным тренером, что с командой сложно работать, когда в обойме лишь половина футболистов, которых будут задействовать на протяжении сезона. Нереально выстраивать тактику, так как ряд исполнителей покинут клуб, перейдя в аренду или во вторую команду. Безусловно, Моуринью сегодня сложно, как и нам. Но мы ожидали это.

Но команда продолжает подготовку к сезону, несмотря ни на что, чтобы хорошо подойти к первой игре Английской Премьер-лиги против «Лестера».

Многие говорят, что Моуринью настроен негатиавно? Не знаю, я не смотрю его пресс-подходы. С нами он очень позитивен. Он желает, чтобы мы вели борьбу за трофеи и демонстрировали свою лучшую игру», - говорит Эррера.