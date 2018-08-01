Эвертон интересуется Черышевым
Дата публикации: Вчера, 23:34 | Категория: Новости футбола
Как сообщают испанские СМИ, хавбек российской сборной Денис Черышев попал в сферу интересов британского «Эвертона».
Отмечается, что «Вильярреал» намеревается оставить исполнителя в команде, так как он уже начал тренировочный процесс в расположении «желтой субмарины» после периода отпуска. Но по данным некоторых футбольных изданий Испании, клуб уже вступил в переговорный процесс с «ирисками».
Напомним, Черышев достаточно хорошо показал себя на домашнем Мундиале, дойдя с командой до стадии 1/4 финала турнира. В пяти поединках в рамках Чемпионата мира он отметился четырьмя забитыми голами.
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