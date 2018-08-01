Эвертон интересуется Черышевым

Денис Черышев

Как сообщают испанские СМИ, хавбек российской сборной Денис Черышев попал в сферу интересов британского «Эвертона».

Отмечается, что «Вильярреал» намеревается оставить исполнителя в команде, так как он уже начал тренировочный процесс в расположении «желтой субмарины» после периода отпуска. Но по данным некоторых футбольных изданий Испании, клуб уже вступил в переговорный процесс с «ирисками».

Напомним, Черышев достаточно хорошо показал себя на домашнем Мундиале, дойдя с командой до стадии 1/4 финала турнира. В пяти поединках в рамках Чемпионата мира он отметился четырьмя забитыми голами.