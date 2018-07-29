Ковач: Левандовски останется в Баварии

Роберт Левандовски

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач дал комментарий относительно слухов о вероятном уходе из команды форварда команды Роберта Левандовского.

«То, что Левандовский останется в «Баварии» - очевидно. Это форвард высочайшего уровня. Именно поэтому, мы не намерены расставаться с ним. Мы хотим добиться успехов вместе с Левандовски, который на регулярной основе поражает ворота соперника. Надеюсь, что у него удастся играть в таком же ритме. Уверен в том, что в будущем сезоне его результативность будет на таком же высоком уровне», - сказал Ковач.

Отметим, в прошлом сезоне Левандовски принял участие в 30 поединках в рамках Бундеслиги, в которых забил 29 голов.