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Ковач: Левандовски останется в Баварии

Дата публикации: Сегодня, 18:42 | Категория: Новости футбола

Роберт ЛевандовскиРоберт Левандовски

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач дал комментарий относительно слухов о вероятном уходе из команды форварда команды Роберта Левандовского.
                «То, что Левандовский останется в «Баварии» - очевидно. Это форвард высочайшего уровня. Именно поэтому, мы не намерены расставаться с ним. Мы хотим добиться успехов вместе с Левандовски, который на регулярной основе поражает ворота соперника. Надеюсь, что у него удастся играть в таком же ритме. Уверен в том, что в будущем сезоне его результативность будет на таком же высоком уровне», - сказал Ковач.

                Отметим, в прошлом сезоне Левандовски принял участие в 30 поединках в рамках Бундеслиги, в которых забил 29 голов.

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