Клопп: Ливерпуль идеально подходит Шакири
Дата публикации: Вчера, 22:19 | Категория: Новости футбола
Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что новоиспеченный игрок «мерсисайдцев» Джердан Шакири быстро освоиться в команде.
«Мы не долго думали над этим трансфером. Нужно было действовать и подписывать такого футболиста.
Шакири имеет важные умения – скорость, контроль мяча, умеренная высокомерность на футбольном поле. Ему был необходим новый вызов. Именно поэтому «Ливерпуль» идеально подходит для Джердана. Здесь он сможет раскрыться и прибавить во всех необходимых аспектах.
В нашей команде он будет одним из ключевых игроков. Он может играть на нескольких позициях. Также он добавит нам свободы в работе с составом команды, что здорово», - отмечает немецкий специалист.
Похожие новости:
Клопп говорит о том, что идеально подходит «Ливерпулю»
Юрген Клопп Главный наставник «мерсисайдцев» Юрген Клопп рассказал футбольным изданиям, что является оптимальным тренером команды....
Юрген Клопп Главный наставник «мерсисайдцев» Юрген Клопп рассказал футбольным изданиям, что является оптимальным тренером команды....
Юрген Клопп считает «Спартак» очень опытным соперником
Юрген Клопп Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий относительно предстоящего матча в рамках Лиги чемпионов против московского...
Юрген Клопп Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий относительно предстоящего матча в рамках Лиги чемпионов против московского...
Клопп заявил, что задача «Ливерпуля» — чемпионство
Юрген Клопп Главный коуч «мерсисайдцев» Юрген Клопп, объявил, что главной задачей клуба – борьба за звание чемпиона Английской...
Юрген Клопп Главный коуч «мерсисайдцев» Юрген Клопп, объявил, что главной задачей клуба – борьба за звание чемпиона Английской...
Клопп может возглавить Баварию, когда её покинет Анчелотти
Как информирует Sunday Express, Ю. Клопп в скором будущем может стать во главе тренерского штаба немецкой «Баварии». Это якобы произойдёт...
Как информирует Sunday Express, Ю. Клопп в скором будущем может стать во главе тренерского штаба немецкой «Баварии». Это якобы произойдёт...
Клопп зовет Блащиковски в Ливерпуль
Экс-менеджер «Боруссии», которая из Дортмунда, намеревается переманить в свой новый клуб бывшего подопечного. По утверждению Bild,...
Экс-менеджер «Боруссии», которая из Дортмунда, намеревается переманить в свой новый клуб бывшего подопечного. По утверждению Bild,...