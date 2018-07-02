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Клопп: Ливерпуль идеально подходит Шакири

Дата публикации: Вчера, 22:19 | Категория: Новости футбола

Юрген КлоппЮрген Клопп

Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что новоиспеченный игрок «мерсисайдцев» Джердан Шакири быстро освоиться в команде.

                «Мы не долго думали над этим трансфером. Нужно было действовать и подписывать такого футболиста.

                Шакири имеет важные умения – скорость, контроль мяча, умеренная высокомерность на футбольном поле. Ему был необходим новый вызов. Именно поэтому «Ливерпуль» идеально подходит для Джердана. Здесь он сможет раскрыться и прибавить во всех необходимых аспектах.

                В нашей команде он будет одним из ключевых игроков. Он может играть на нескольких позициях. Также он добавит нам свободы в работе с составом команды, что здорово», - отмечает немецкий специалист.

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