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Саутгейт: Нужно смотреть вперед

Дата публикации: Вчера, 22:14 | Категория: Новости футбола

Гарет СаутгейтГарет Саутгейт

Главный коуч сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итог выступлений команды на Мундиале в России.
                «Горжусь тем, чего добилась моя команда. Мы играли против одной из самых сильных команд в мире в матче за третье место. Мы покидаем Чемпионат мира как коллектив, который добился большого прогресса. Теперь нужно смотреть вперед. Физическое состояние футболистов оставляет желать лучшего, несмотря на имеющийся настрой.

                Нас фантастически приняли в России. Общение с россиянами было отличным, к нам относились соответствующе», - сказал Саутгейт.

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