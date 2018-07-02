Мартинес: Быть частью этой команды – большая честь

Роберто Мартинес

Главный наставник национальной команды Бельгии Роберто Мартинес подытожил выступления своей команды на Чемпионате мира в России.

«То, что мы стали большой командой – самое большое достижение. Горжусь своей командой. Ребята бились друг за друга, к тому же нас поддерживала вся страна. Этот турнир принес нам потрясающие эмоции. Мне выпала большая часть являться частью сборной Бельгии, которая продемонстрировала лучший результат в истории», - говорит испанский специалист.

Отметим, что Роберто Мартинес стал первым иностранным тренером, которому удалось завоевать медали Чемпионата мира за последние 40 лет.