Мартинес: Быть частью этой команды – большая честь
Дата публикации: Вчера, 22:12 | Категория: Новости футбола
Главный наставник национальной команды Бельгии Роберто Мартинес подытожил выступления своей команды на Чемпионате мира в России.
«То, что мы стали большой командой – самое большое достижение. Горжусь своей командой. Ребята бились друг за друга, к тому же нас поддерживала вся страна. Этот турнир принес нам потрясающие эмоции. Мне выпала большая часть являться частью сборной Бельгии, которая продемонстрировала лучший результат в истории», - говорит испанский специалист.
Отметим, что Роберто Мартинес стал первым иностранным тренером, которому удалось завоевать медали Чемпионата мира за последние 40 лет.
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