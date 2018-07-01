Инфантино: ЧМ-2018 - лучший в истории

Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино в очередной раз поделился мнением относительно организации Чемпионата мира 2018 года в России.

«Этот Чемпионат мира – потрясающий, невероятный, удивительный. Благодарю всех за проделанную работу. Этот Мундиаль – лучший в истории», - заявил Инфантино.

По его словам, это связано не только с футболом, а еще и с посещаемостью, количеством болельщиков и рядом других факторов:

«Есть факты – заполняемость стадионов – 98%, свыше 1 миллиона болельщиков из ряда стран, 7 миллионов в фан-зонах, 1 миллиард просмотров по телевидению и 11 миллиардов в интернете.

Уровень организации турнира в России – беспрецедентный. Этот праздник был великолепным, который прошел в дружественной атмосфере.

Благодарю все команды, которые были причастны к этому Чемпионату мира. Говорю большое спасибо российскому народу, правительству, президенту Владимиру Путину, РФС, а также волонтерам. Вам вместе удалось обеспечить большой успех», - сказал президент ФИФА.

Кроме того, Джанни Инфантино отметил положительную работу введенную систему видеоповторов:

«Голам, которые забиваются из положения вне игры – пришел конец. Также посмотрите, насколько уменьшилось количество предупреждений, кроме того, на турнире не было ни единого удаления за агрессивные действия. Это связано с тем, что футболисты понимают, что за ними теперь следят камеры. Игра стала более справедливой».