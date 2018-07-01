Эмери: Арсенал укомплектован

Унаи Эмери

Главный наставник лондонского «Арсенала» рассказал о подготовке команды к грядущему сезону.

«Говорить о борьбе за победу в Английской Премьер-лиге пока не стоит. Следует постепенно идти к своим целям, несмотря на то, что говорят другие. Считаю, что команда демонстрирует ежедневный прогресс. Сегодня мы концентрируемся на первой игре с «Манчестер Сити».

На данный момент топ-клубы подписывают новых игроков, но у нас все нормально. Считаю, что «Арсенал» укомплектован. Подписание одного футболиста в будущем месяце возможно лишь в том случае, если этот переход будет выгодным во всех смыслах.

Моя цель – побеждать. На сегодня для меня важен не стиль игры, а конкурентоспособная команда. Я уверен, что для этого мы имеем необходимых исполнителей.

Намерен ли я обращаться к Арсену Венгеру за помощью? Да, он сможет дать мне конкретную информацию по тому или иному игроку команды, но я собираюсь сам налаживать контакты с каждым по отдельности. Так будет намного лучше», - говорит 46-летний испанский специалист.