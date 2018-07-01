Марсело: Горжусь, что играл с Роналду
Бразильский защитник «Реала» Марсело попрощался с уже экс-форвардом мадридского клуба Криштиану Роналду, перешедшим в туринский «Ювентус».
«Настало время прощания. Клянусь, даже не думал, что это однажды произойдет. Однако в жизни ничто не вечно. Думаю, что Криштиану будет счастлив в ходе своего нового пути. Мы были вместе с ним почти 10 лет, которые были полны отличного футбола, побед и поражений, а также радости и незабываемых эпизодов. Я многому у него научился. Его преданность – невероятна. Криштиану, тебе и твоей семье, я желаю всего самого наилучшего.
Я горжусь, что играл вместе с тобой, не только из-за того, что ты являешься великим футболистом, но и потому что ты – невероятный человек. Однажды, когда я завершу карьеру, буду сидеть в баре, выпивать и рассказывать истории и демонстрировать наши с тобой фото», - пишет 30-летний игрок «королевского» клуба.
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