Инфантино: Применение VAR – успешно
Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение относительно работы системы видеоповторов (VAR) в ходе проходящего Чемпионата мира в России.
«Уверен, что применение системы видеоповторов является успешным изменением. Оно помогает помочь судьям избежать очевидных ошибок и придает им уверенности. В 2018 году необходимо пользоваться новыми технологиями.
К тому же система VARхорошо помогает при определении офсайдов. Порой сложно разобраться в определении «вне игры» из-за высоких скоростей современного футбола. На этом Мундиале не было ни единого спорного эпизода благодаря видеоповторам. Однако, ей есть куда развиваться, и арбитр будет принимать решение быстрее», - отмечает Инфантино.
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