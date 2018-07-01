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Марез пополнил Манчестер Сити

Дата публикации: Вчера, 23:31 | Категория: Новости футбола

Рияд Марез

«Манчестер Сити» достиг договоренности с «Лестером» относительно приобретения атакующего полузащитника Рияда Мареза.

                По имеющимся данным, стоимость трансфера составила 60 000 000 фунтов стерлингов. Таким образом, 27-летний алжирец стал самым дорогим игроком в истории «горожан. В новой команде Марез будет выступать под номером 26.

Сам футболист успел поделится впечатлениями от перехода в новую команду:

                «Я очень рад тому, что присоединился к «Манчестер Сити». Это команда, достигшая больших успехов под руководством Хосепа Гвардиолы. Я следил за их играми. Команды Гвардиолы применяют атакующую тактику, что идеально подходит мне. Считаю, что мы сможем добиться большого успеха в ближайшие сезоны», - говорит Рияд Марез.

                Добавим, что Марез пополнил «Лестер» перейдя из «Гавра» более 4 лет назад всего лишь за 500 000 евро. Напомним, что данный трансфер мог состоятся еще минувшей зимой, но тогда он сорвался, а футболист устроил бойкот и пропускал тренировки своей команды.

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