Марез пополнил Манчестер Сити

«Манчестер Сити» достиг договоренности с «Лестером» относительно приобретения атакующего полузащитника Рияда Мареза.

По имеющимся данным, стоимость трансфера составила 60 000 000 фунтов стерлингов. Таким образом, 27-летний алжирец стал самым дорогим игроком в истории «горожан. В новой команде Марез будет выступать под номером 26.

Сам футболист успел поделится впечатлениями от перехода в новую команду:

«Я очень рад тому, что присоединился к «Манчестер Сити». Это команда, достигшая больших успехов под руководством Хосепа Гвардиолы. Я следил за их играми. Команды Гвардиолы применяют атакующую тактику, что идеально подходит мне. Считаю, что мы сможем добиться большого успеха в ближайшие сезоны», - говорит Рияд Марез.

Добавим, что Марез пополнил «Лестер» перейдя из «Гавра» более 4 лет назад всего лишь за 500 000 евро. Напомним, что данный трансфер мог состоятся еще минувшей зимой, но тогда он сорвался, а футболист устроил бойкот и пропускал тренировки своей команды.