Паулиньо покинул Барселону и вернулся в Китай

Паулиньо

Бразильский хавбек Паулиньо ушел из «Барселоны» в китайский «Гуанчжоу Эвергранд», за который уже играл с 2015 по 2017 год. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Поднебесной.

Сообщается, что Паулиньо заключил арендное соглашение сроком на один сезон с правом выкупа по его истечению.

Отметим, что в минувшем сезоне испанского чемпионата Паулиньо сыграл за каталонский клуб в 34 поединках, забил 9 мячей и оформил 2 результативные передачи.