Паулиньо покинул Барселону и вернулся в Китай
Дата публикации: Вчера, 21:14 | Категория: Новости футбола
Бразильский хавбек Паулиньо ушел из «Барселоны» в китайский «Гуанчжоу Эвергранд», за который уже играл с 2015 по 2017 год. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Поднебесной.
Сообщается, что Паулиньо заключил арендное соглашение сроком на один сезон с правом выкупа по его истечению.
Отметим, что в минувшем сезоне испанского чемпионата Паулиньо сыграл за каталонский клуб в 34 поединках, забил 9 мячей и оформил 2 результативные передачи.
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