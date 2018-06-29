  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 10 июля

21:00  cleag Франция - Бельгия
Среда 11 июля

21:00  cleag Хорватия – Англия
Свернуть список трансляций

Паулиньо покинул Барселону и вернулся в Китай

Дата публикации: Вчера, 21:14 | Категория: Новости футбола

ПаулиньоПаулиньо

Бразильский хавбек Паулиньо ушел из «Барселоны» в китайский «Гуанчжоу Эвергранд», за который уже играл с 2015 по 2017 год. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Поднебесной.

                Сообщается, что Паулиньо заключил арендное соглашение сроком на один сезон с правом выкупа по его истечению.

                Отметим, что в минувшем сезоне испанского чемпионата Паулиньо сыграл за каталонский клуб в 34 поединках, забил 9 мячей и оформил 2 результативные передачи.

Нравится
Похожие новости:
  • Паулиньо: Это был замечательный год
    Паулиньо: Это был замечательный год
    Хавбек «Барселоны» Паулиньо подвел итоги года, который уходил и прокомментировал вероятное пополнение каталонской команды Филиппе...
  • Паулиньо: «Играя в «Барселоне», следует выкладываться каждую секунду»
    Паулиньо: «Играя в «Барселоне», следует выкладываться каждую секунду»
    Паулиньо Бразильский полузащитник «Барселоны» Паулиньо дал комментарий после победы над «Атлетиком» Бильбао (2:0). Хавбек...
  • Паулиньо близок к переходу в «Барселону»
    Паулиньо близок к переходу в «Барселону»
    Паулиньо Футбольный клуб из Китая «Гуанчжоу Эвергранд» и испанская «Барселона» достигли договоренности о переходе 29-летнего...
  • Барселона и Бавария нацелились на Паулиньо
    Барселона и Бавария нацелились на Паулиньо
    Два европейских гранда нацелены на возвращение бразильца Паулиньо в Европу. По информации UOL, «Бавария» и «Барселона»...
  • Паулиньо может перейти в «Челси»
    Паулиньо может перейти в «Челси»
    25-летний бразильский полузащитник «Тоттенхэма» Паулиньо в летнее межсезонье может стать игроком лондонского «Челси». По данным имеющимся у...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close