Черышев: Такой сборной можно гордиться

Денис Черышев

Хавбек российской сборной Денис Черышев дал комментарий по поражению своей команды в игре 1/4 финала Мундиаля против Хорватии (2:2 в основное время и 3:4 в серии 11-метровых ударов).

«Мы расстроены, что проиграли в серии пенальти. Считаю, что команда выложилась на 120-150% - ребята отдали все свои силы. Такой сборной можно гордиться. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые на протяжении всего турнира были на высоте.

Нам удалось добиться многого, но нельзя оглядываться назад, а идти вперед. Когда мы поверили в свои силы, страна поверили в нас.

Мы добились многого, но нельзя делать шаг назад, надо идти вперед. Мы поверили в свои силы, а страна поверила в нас. Считаю, мы добились хорошего результата, но останавливаться на это нельзя. Пенальти – лотерея. Игорь был на высоте с Испанией, но в этот раз мы уступили. Ничего страшного. Мы отдавались полностью и можем спать спокойно», - сказал Черышев.