Официально: Буффон перешел в ПСЖ
Легендарный страж ворот Джанлуиджи Буффон отныне является игроком французского «Пари Сен-Жермен». 40-летний вратарь, который ушел из туринского «Ювентуса» в это межсезонье, оформил с клубом трудовое соглашение по схеме «1+1».
«Мы гордимся тем, что Буффон пополнил нашу семью. Он не потерял страсть к футболу в свои 40 лет.
Он отметил наш проект и увидел в себя условия, в которых он поставит высокие цели. Фанаты «ПСЖ» приветствуют Буффона с заслуженной любовью», - говорит президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.
Напомним, что Джанлуиджи Буффон играет на профессиональном уровне с 1995 года. За столь долгую карьеру он принял участие в 1051 играх. Именитый голкипер 9 раз завоевывал победу в Серии А, 5 раз в Кубке, а также является чемпионом мира.
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