Ракитич: Мы хорошо знаем каждого игрока сборной России

Иван Ракитич

Хавбек национальной команды Хорватии Иван Ракитич поделился, чего он ждет от поединка 1/4 финала Мундиаля против российской сборной.

«Я знаю всех игроков команды соперника. Тренерский штаб детально информировал нас о каждлм футболисте. Рассказывали об их действиях при обороне и атаке. Россия заслуженно попала в 1/4 финала турнира благодаря своему сильному футболу. Нам будет достаточно сложно, но мы намерены играть компактно и качественно прессинговать. Нравится, когда наша команда контролирует мяч», - говорит хорватский хавбек.