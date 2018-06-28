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Ракитич: Мы хорошо знаем каждого игрока сборной России

Дата публикации: Сегодня, 22:57 | Категория: Новости футбола

Иван РакитичИван Ракитич

Хавбек национальной команды Хорватии Иван Ракитич поделился, чего он ждет от поединка 1/4 финала Мундиаля против российской сборной.

                «Я знаю всех игроков команды соперника. Тренерский штаб детально информировал нас о каждлм футболисте. Рассказывали об их действиях при обороне и атаке. Россия заслуженно попала в 1/4 финала турнира благодаря своему сильному футболу. Нам будет достаточно сложно, но мы намерены играть компактно и качественно прессинговать. Нравится, когда наша команда контролирует мяч», - говорит хорватский хавбек.

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