Дешам: Люблю достигать своих целей

Дидье Дешам

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам рассказал, что думает об итоге матча против уругвайской команды (2:0) в рамках четвертьфинала Мундиаля.

«Мы выглядели лучше и заслуженно выиграли. Мы имеем более молодой состав и во второй половине встречи она наибольшим образом проявилась. Мы получили множество желтых карточек, но нам повезло, что из-за них мы не лишились игроков на полуфинальную игру», - делится впечатлениями о матче специалист.

Кроме того, Дешам ответил на вопрос журналистов относительно серии без голов форварда команды Оливье Жиру:

«Да, он еще не забивал. Но это пока. Его роль на поле достаточно велика. Нам нужны исполнители, которые помогают команде. Возможно, он не имеет яркого стиля, но хочу отметить его полезность даже тогда, когда он не забивает мячи», - говорит Дешам.

Также наставник сборной Франции сказал, что ему все равно с кем играть в 1/2 финала турнира:

«У меня нет предпочтений против кого играть. Будем ли мы Чемпионами мира? Пока мы в стадии 1/2 финала, но я очень люблю добиваться своих целей. Хочу сказать спасибо президенту Федерации футбола Франции, а также поделиться радостью с нашими болельщиками», - добавил главный коуч.