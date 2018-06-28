Кейн: Швеция – сильная команда без звезд

Гарри Кейн

Лидер атак и капитан английской сборной Гарри Кейн отметил игровые качества соперника за выход в 1/2 финала Мундиаля, а именно команду Швеции.

«Шведская команда достаточно сильна. Она не имеет ряд звезд, но коллектив достаточно мощный. Мы осознаем то, что нам будет непросто. Соперник демонстрирует хорошую игру на этом турнире во всех эпизодах, особенно при стандартных положениях. Но мы собираемся играть в свой футбол.

Безусловно, я знаю о том, как на родине воспринимают наши успехи на Мундиале. Мы счастливы и наконец не разочарованы. Мы гордимся, что радуем наших соотечественников. Надеюсь, что мы продолжим делать это», - заявил нападающий.