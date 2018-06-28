  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 07 июля

17:00  cleag Швеция - Англия 21:00  cleag Россия - Хорватия
Свернуть список трансляций

Кейн: Швеция – сильная команда без звезд

Дата публикации: Сегодня, 22:52 | Категория: Новости футбола

Гарри КейнГарри Кейн

Лидер атак и капитан английской сборной Гарри Кейн отметил игровые качества соперника за выход в 1/2 финала Мундиаля, а именно команду Швеции.

                «Шведская команда достаточно сильна. Она не имеет ряд звезд, но коллектив достаточно мощный. Мы осознаем то, что нам будет непросто. Соперник демонстрирует хорошую игру на этом турнире во всех эпизодах, особенно при стандартных положениях. Но мы собираемся играть в свой футбол.

                Безусловно, я знаю о том, как на родине воспринимают наши успехи на Мундиале. Мы счастливы и наконец не разочарованы. Мы гордимся, что радуем наших соотечественников. Надеюсь, что мы продолжим делать это», - заявил нападающий.

Нравится
Похожие новости:
  • Кейн: Горжусь нашей сборной
    Кейн: Горжусь нашей сборной
    Гарри Кейн Капитан и лидер атак национальной команды Англии Гарри Кейн рассказал о впечатлениях после встречи со сборной Панамы, которая была...
  • Кейн: Сборная Англии сделала рывок в нужный момент
    Кейн: Сборная Англии сделала рывок в нужный момент
    Гарри Кейн Форвард английской национальной команды Гарри Кейн прокомментировал игру против Туниса (2:1), которая прошла в рамках группового этапа...
  • Кейн: Сборная готова играть с любой командой
    Кейн: Сборная готова играть с любой командой
    Гарри Кейн Форвард английской сборной Гарри Кейн заявил, что его национальная команда готова противостоять на ЧМ-2018 любому сопернику....
  • Кейн: Намерен играть за Тоттенхэм до конца карьеры
    Кейн: Намерен играть за Тоттенхэм до конца карьеры
    Гарри Кейн Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет провести всю свою профессиональную карьеру в составе лондонского клуба. Эта новость...
  • Кейн надеется на победу «Тоттенхэма» в АПЛ
    Кейн надеется на победу «Тоттенхэма» в АПЛ
    Гарри Кейн Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн верит в то, что его клуб завоюет звание чемпиона Англии....
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close