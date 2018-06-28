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Клубы Европы претендуют на Кутепова

Дата публикации: Сегодня, 06:05 | Категория: Новости футбола

Илья КутеповИлья Кутепов

По данным ряда российских спортивных изданий, в услугах защитника московского «Спартака» Илью Кутепова заинтересованы некоторые европейские клубы. В частности, называются английский «Фулхэм», «Боруссия» Мёнхенгладбах и «РБ Лейпциг». Сообщается, что один из этих клубов готов заплатить за 24 летнего защитника не менее 12 000 000 евро.

                Сам Кутепов дал комментарий относительно шума вокруг его имени в футбольных СМИ:

                «Не могу говорить об интересе из-за рубежа. Сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях в своей сборной. Мой агент знает об имеющемся интересе ко мне.

                Я бы хотел попробовать себя в Серии А. Мне симпатичен этот чемпионат. Мой любимый клуб – «Милан», который, к сожалению, был исключен из еврокубковых турниров на 2 года. Я даже писал им письмо в поддержку клуба», - сказал Кутепов.

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