Моуринью: Хорошо, что большие команды проигрывают на ЧМ
Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением относительно плюсов и минусов идущего Чемпионата мира в России.
«Недоволен лишь тем, как игроки и тренеры команд относятся к VAR (системе видеоповторов – ред.). Они должны уважать всех на поле, в том числе арбитра и тех судей, которые сидят в видеокабине. Каждый, кто требует проверки решения главного судьи, должен получать предупреждение. Я возмущен этими эпизодами.
Плюсом является то, что большие команды терпят поражение и отправляются домой. Я считаю это прекрасным. Это говорит о том, что футбол является командной игрой, а национальные команды не должны быть зависимы от звезд», - говорит португальский специалист.
Кроме того, Моуринью поделился относительно шансов сборной России на выход в полуфинальную стадию Мундиаля:
«Произойти может все, что угодно. Футболисты счастливы, что смогли подарить России праздник. Теперь они не будут играть с явными фаворитами, так как сильнейшие уже вылетели. Они вполне могут побороться со сборной Хорватии за выход в 1/2 финала турнира», - считает Моуринью.
Напомним, что матч в рамках 1/4 финала между национальными командами России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи.
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