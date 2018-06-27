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Моуринью: Хорошо, что большие команды проигрывают на ЧМ

Дата публикации: Сегодня, 21:18 | Категория: Новости футбола

Жозе МоуриньюЖозе Моуринью

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением относительно плюсов и минусов идущего Чемпионата мира в России.

                «Недоволен лишь тем, как игроки и тренеры команд относятся к VAR (системе видеоповторов – ред.). Они должны уважать всех на поле, в том числе арбитра и тех судей, которые сидят в видеокабине. Каждый, кто требует проверки решения главного судьи, должен получать предупреждение. Я возмущен этими эпизодами.

                Плюсом является то, что большие команды терпят поражение и отправляются домой. Я считаю это прекрасным. Это говорит о том, что футбол является командной игрой, а национальные команды не должны быть зависимы от звезд», - говорит португальский специалист.

                Кроме того, Моуринью поделился относительно шансов сборной России на выход в полуфинальную стадию Мундиаля:

                «Произойти может все, что угодно. Футболисты счастливы, что смогли подарить России праздник. Теперь они не будут играть с явными фаворитами, так как сильнейшие уже вылетели. Они вполне могут побороться со сборной Хорватии за выход в 1/2 финала турнира», - считает Моуринью.

                Напомним, что матч в рамках 1/4 финала между национальными командами России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи.

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