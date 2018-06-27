Йерро об игре со сборной России: Это футбол

Фернандо Йерро

Главный коуч испанской сборной Фернандо Йерро дал комментарий относительно неожиданного поражения своей команды от хозяйки Чемпионата мира – России в серии пенальти.

«Мы приехали на турнир с большими амбициями. Перед матчем я говорил ребятам, чтобы они выходили и играли с удовольствием и то, что с футбольного поля следует уйти с высоко поднятой головой.

Понимали, что нас ждет сложный матч, но мы забили быстрый гол. Потом наступил период, когда пропустили мы. Российская команда хорошо играет на стандартах, на втором этапе. Я не нахожу виноватых. Все 15 футболистов, сыгравших в этой игре, выложились на 100%, при этом, у нас есть некоторые слабые стороны.

Это футбол. Мы больше контролировали игру, чаще были у ворот соперника. Просто следовало быть эффективнее. Нам не повезло в этой лоторее», - сказал наставник испанцев.

Кроме того, Фернандо Йерро поделился о шансах российской сборной на этом турнире и ее выходе в полуфинал Мундиаля:

«Не желаю оценивать соперника. Пусть это делает их тренер. Он демонстрирует отличную работы, как вы видите. Его команда имеет высоких футболистов, бьющих точно в цель. Мы желаем российской команде всего хорошего и пусть дойдут до того уровня, который они способны показать на футбольном поле», - резюмировал 50-летний специалист.