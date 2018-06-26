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Касильяс: Cборной Испании будет сложно с Россией

Дата публикации: Сегодня, 20:05 | Категория: Новости футбола

Икер КасильясИкер Касильяс

Бывший голкипер испанской сборной Икер Касильяс, ныне защищающий ворота «Порту», рассказал, чего ждет от поединка 1/8 финала Мундиаля между командами Испании и России.

                «Сборную Испании ждет сложный матч. Игрокам команды следует быть сконцентрированными на протяжении всех 90, а если будет нужно, то 120 минут игры. Это важно, так как нашей команде придется играть на арене, вмещающей порядка 80 000 человек, а Россия играет у себя дома и получит колоссальную поддержку трибун. Это всегда является важным фактором. Поэтому я не выделю фаворита данной пары.

                В групповом раунде российская команда показала, что не только хорошо играют, а демонстрируют волю к победе и характер. У них есть ряд сильных исполнителей в линии атаки, опытные игроки в обороне и вратарь – Игорь Акинфеев», - сказал Касильяс.

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