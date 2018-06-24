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Барселона определилась с трансферными целями на лето

Дата публикации: Сегодня, 22:51 | Категория: Новости футбола

Габриэл ЖезусГабриэл Жезус

Как сообщают испанские спортивные издания, «Барселона» определила свои главные трансферные цели на это летнее межсезонье.

                В числе возможных новичков в шорт-листе каталонского клуба числится форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жесуса. Однако, его переход оценивается, как наименее возможный, в связи с тем, что «горожане» врядли захотят расстаться с талантливым молодым исполнителем. Кроме того, в флангах линии атаки «сине-гранатовые» хотят видеть игрока «ПСВ» и мексиканской сборной Ирвина Лосано.

                Также скауты «Барсы» изучают возможность подписания одного из центральных полузащитников – Миралема Пьянича из туринского «Ювентуса» и Александра Головина из ЦСКА. По имеющимся данным, за российским футболистом приедут наблюдать скауты «блаугранос», игра которого ожидается в матче 1/8 финала Чемпионата мира Россия – Испания.

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