Йерро: Нам повезло занять первое место в группе
Главный наставник испанской сборной Фернандо Йерро дал комментарий относительно последнего матча в рамках группового раунда Мундиаля против Марокко (2:2) и грядущего с Россией.
«Мы знали то, что Марокко будет бороться. Этот соперник показывал неплохую игру, уступил минимально уступил две предыдущих встречи, при этом, в них он заслужил гораздо лучший исход.
Команды в группе оказались равными - мы до последнего не знали, кто займет лидирующие позиции. То, что мы стали первыми – нам повезло. Именно такую цель мы ставили перед стартом турнира. Теперь нам нужно стать более требовательными к самим себе и не пропускать легкие мячи. В противном случае, нам будет сложно добиться максимальных целей.
Нам предстоит против хозяев Чемпионата мира в Москве. Они будут иметь колоссальную поддержку, но в футболе все решается из-за того, что происходит непосредственно на поле, а не трибунах», - сказал наставник национальной команды Испании.
Напомним, матч 1/8 финала Чемпионата мира между командами Испании и России состоится на стадионе «Лужники» 1 июля в 17:00 (МСК).
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