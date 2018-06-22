Табарес: Россия не сильно давила на нас

Уругвай - Россия

Главный коуч сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что Россия оказывала недостаточное давление не его команду, несмотря на предпринимаемые попытки. Об этом он рассказал в ходе послематчевой пресс-конференции после игры России и Уругвая (0:3).

«Мы рады итоговому счету. Стремимся улучшать свою игру. Россия недостаточно давила на нас, несмотря на попытки. Мы оказывали прессинг в первой половине встречи и считаю, что у нас была возможность забить гораздо больше мячей. Иногда были видны недостатки – передачи и удары были неточными. Нам следует улучшать игру, так как каждый следующий поединок может стать последним для нас на этом турнире.

Очень важно, что наши форварды – Суарес и Кавани отметились. Мы намерены еще более улучшить их действия.

При этом, хорошо, что мы не пропустили гол в свои ворота. В целом, команда выполнила мой план на игру. В ходе ряда атак мы удивили соперника и результативно их завершили. Матч был непростым, так как Россия играет не только хорошо, но ввиду серьезной ее поддержке болельщиков», - говорит Табарес.