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Табарес: Россия не сильно давила на нас

Дата публикации: Сегодня, 22:43 | Категория: Новости футбола

Уругвай - РоссияУругвай - Россия

Главный коуч сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что Россия оказывала недостаточное давление не его команду, несмотря на предпринимаемые попытки. Об этом он рассказал в ходе послематчевой пресс-конференции после игры России и Уругвая (0:3).

                «Мы рады итоговому счету. Стремимся улучшать свою игру. Россия недостаточно давила на нас, несмотря на попытки. Мы оказывали прессинг в первой половине встречи и считаю, что у нас была возможность забить гораздо больше мячей. Иногда были видны недостатки – передачи и удары были неточными. Нам следует улучшать игру, так как каждый следующий поединок может стать последним для нас на этом турнире.

                Очень важно, что наши форварды – Суарес и Кавани отметились. Мы намерены еще более улучшить их действия.

                При этом, хорошо, что мы не пропустили гол в свои ворота. В целом, команда выполнила мой план на игру. В ходе ряда атак мы удивили соперника и результативно их завершили. Матч был непростым, так как Россия играет не только хорошо, но ввиду серьезной ее поддержке болельщиков», - говорит Табарес.

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