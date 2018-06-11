Хави: Месси не нужна победа на ЧМ, чтобы быть лучшим

Лионель Месси

Экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании дал комментарий относительно игры форвардов, выступающих на Чемпионате мира в России – Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна.

«Я считаю Месси великим игроком в истории футбола. Ему не нужна победна Мундиале, чтобы доказывать это и убеждать остальных.

Также мне очень нравится Гризманн. Его особенность в том, что он в любой момент может изменить положение дел на поле. Он является одним из лучших в мире на своей позиции. Кроме того, у него отличные физические данные. Он бы отлично подошел «Барселоне» либо другой высококлассной команде. С ним Диего Симеоне очень повезло.

Касаемо Килиана Мбаппе, можно сказать, что он достаточно грозный форвард, несмотря на его 19-ти летний возраст. Он – суперзвезда будущего. Но у него скорее больше особых физических данных, нежели таланта. В этом он напоминает мне Поля Погба», - выразил мнение Хави.