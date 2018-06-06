  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Четверг 14 июня

18:00  cleag Россия – Саудовская Аравия
Свернуть список трансляций

ТОП-6 ⚽САМЫХ БЫСТРЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 2018⚽

Дата публикации: Вчера, 17:19 | Категория: Новости футбола

В этом видео мы вам расскажем, кто самый быстрый футболист на Чемпионате Мира 2018 и не только! 

Нравится
Похожие новости:
  • Руни мечтает о чемпионате мира-2018
    Руни мечтает о чемпионате мира-2018
    Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии считает, что Евро-2016 может стать для него последним турниром в составе своей национальной команды. ...
  • Роналду возглавил рейтинг самых богатых футболистов планеты
    Роналду возглавил рейтинг самых богатых футболистов планеты
    Звездный форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду был признан наиболее богатым футболистом в мире. Об этом свидетельствуют...
  • Кубок Мира 2012-13. 7-й этап. Осло (Норвегия). Мужчины. Гонка преследования
    Кубок Мира 2012-13. 7-й этап. Осло (Норвегия). Мужчины. Гонка преследования
    02 марта 2013г Мужчины. Гонка преследования Биатлон - Кубок Мира 2012/13 (7-й этап. Осло) Комментирует - Дмитрий Губерниев...
  • Биатлон: Чемпионат Мира 2013. Нове-Место (Чехия). Эстафета. Мужчины
    Биатлон: Чемпионат Мира 2013. Нове-Место (Чехия). Эстафета. Мужчины
    16 февраля 2013 Биатлон - Чемпионат Мира 2013 (Эстафета. Мужчины) Комментирует - Д.Терехов и Н.Круглов...
  • Биатлон: Чемпионат Мира 2013. Нове-Место (Чехия). Эстафета. Женщины
    Биатлон: Чемпионат Мира 2013. Нове-Место (Чехия). Эстафета. Женщины
    15 февраля 2013 Биатлон - Чемпионат Мира 2013 (ИЭстафета. Женщины) Комментирует - Дмитрий Губерниев...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close