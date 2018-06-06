Ливерпуль отказался от покупки Алисона

Алисон Бекер

Вратарь итальянской «Ромы» Алисон Бекер не перейдет в «Ливерпуль». Об этом сообщают британские издания.

По имеющимся данным, клубы не достигли договоренностей относительно стоимости перехода голкипера. «Волки» желали получить за трансфер бразильского стража ворот около 90 000 000 евро.

При этом, сам Алисон надеется, что его будущее будет определено до старта игра мундиаля:

«Думаю, что все разрешится до начала Чемпионата мира. Моим вопросом занимаются и будут заниматься агенты. В ходе турнира я буду сконцентрирован на игре национальной команды», - сказал он.

В прошедшем сезоне Алисон Бекер принял участие в 37 поединках Серии А, в которых пропустил 28 голов.