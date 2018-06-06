Гвардиола заявил, что не вернется в Барселону
Дата публикации: Сегодня, 07:18 | Категория: Новости футбола
Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о том, что никогда не вернется в «Барселону» в качестве тренера.
«Этого не случится. Я уже не тот, кем являлся тогда. Даже если на меня смотрят иначе.
В 2008 году я был достаточно молод, когда добивался высот. Мы делали это совместно с отличной командой, великолепными футболистами, президентом клуба Жоаном Лапортой, техническим директором Чики Бегиристайном. Тот период был грандиозным.
Вернусь ли в «Барсу» как президент? Нет, я – тренер. Я компетентен лишь в этом. Нельзя заниматься всем сразу. Закончив тренерскую деятельность, вы будете видеть, как я играю в гольф», - сказал каталонский специалист.
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