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Четверг 14 июня

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Гвардиола заявил, что не вернется в Барселону

Дата публикации: Сегодня, 07:18 | Категория: Новости футбола

Хосеп ГвардиолаХосеп Гвардиола

Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о том, что никогда не вернется в «Барселону» в качестве тренера.

                «Этого не случится. Я уже не тот, кем являлся тогда. Даже если на меня смотрят иначе.

                В 2008 году я был достаточно молод, когда добивался высот. Мы делали это совместно с отличной командой, великолепными футболистами, президентом клуба Жоаном Лапортой, техническим директором Чики Бегиристайном. Тот период был грандиозным.

                Вернусь ли в «Барсу» как президент? Нет, я – тренер. Я компетентен лишь в этом. Нельзя заниматься всем сразу. Закончив тренерскую деятельность, вы будете видеть, как я играю в гольф», - сказал каталонский специалист.

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