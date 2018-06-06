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Модрич: обменял бы ряд титулов с Реалом на трофей со сборной Хорватии

Дата публикации: Сегодня, 07:13 | Категория: Новости футбола

Лука МодричЛука Модрич

Хавбек мадридского «Реала» и хорватской сборной Лука Модрич подытожил прошедший клубный сезон и заявил, что был бы не прочь обменять определенные титулы, которые он завоевал с «королевским» клубом на успех с национальной командой.

                «В прошедшем сезоне путь к финальному поединку Лиги чемпионов был крайне тяжелым. Нам противостояли чемпионы Франции, Италии, Германии и «Ливепуль». Мы заслужили победу в этом турнире. Сезон оказался длинным и сложным, у нас не вышло достойно сыграть во внутреннем чемпионате и кубковых играх. Главное, что нам удалось победить в еврокубке. Играть за «Реал» и являться частью истории – счастье. Однако, я бы обменял ряд титулов с «Реалом» на успехи со своей сборной», - завил Модрич.

                Напомним, сборная Хорватия в группе на мундиале сойдется с командами Исландии, Аргентины и Нигерии.

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