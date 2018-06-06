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Четверг 14 июня

18:00  cleag Россия – Саудовская Аравия
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Салах: Финал ЛЧ – один из худших эпизодов карьеры

Дата публикации: Сегодня, 07:04 | Категория: Новости футбола

Мохаммед СалахМохаммед Салах

Нападающий «Ливерпуля» и египетской сборной Мохаммед Салах рассказал о драматическом финальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала» и грядущем Чемпионате мира.

                «То, что у меня не удалось доиграть финальный поединок Лиги чемпионов – один из худших эпизодов в моей карьере. Нормально ли действовал Рамос? Не знаю. Упав на землю у меня были чувства боли, гнев и грусть одновременно, так как я не смог продолжить игру.

                Позже мне показалось, что я могу пропустить и Чемпионат мира, что угнетало меня еще больше. Но на данный момент я чувствую себя значительно лучше. Надеюсь выйти на игру с Уругваем, однако все зависит от состояния перед поединком.

                Наша сборная впервые за 28 лет попала на мундиаль. Удивительно, но сборной Египта удавалось завоевать семь раз Кубок Африки, но постоянно пропускать Кубок мира. Нам нужно было немало лет, чтобы снова попасть в этот турнир. Мы не намерены останавливаться на этом», - сказал Салах.

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