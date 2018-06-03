Пеле: Сборная Бразилии не имеет сплоченного коллектива
Дата публикации: Вчера, 21:30 | Категория: Новости футбола
Легендарный экс-форвард сборной Бразилии Пеле считает, что его соотечественники на сегодня не имеют единой команды.
«Я доверяю Тите. Но я взволнован тем, что до Чемпионата мира осталось несколько дней, а мы еще не имеем сплоченную команду. Безусловно, все исполнители команды имеют отличные индивидуальные качества, но это не команда.
Я считаю Неймара одним из лучших футболистов в мире. Он стал более опытным и зрелым игроком. Но ему не под силу завоевать победу на мундиале в одиночку. Успеха в таких турнирах добиваются команды», - считает Пеле.
Напомним, сборной Бразилии на стадии группового этапа будут противостоять сборные Швейарии, Коста Рики и Сербии.
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