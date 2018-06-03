  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Пеле: Сборная Бразилии не имеет сплоченного коллектива

Дата публикации: Вчера, 21:30 | Категория: Новости футбола

ПелеПеле

Легендарный экс-форвард сборной Бразилии Пеле считает, что его соотечественники на сегодня не имеют единой команды.

                «Я доверяю Тите. Но я взволнован тем, что до Чемпионата мира осталось несколько дней, а мы еще не имеем сплоченную команду. Безусловно, все исполнители команды имеют отличные индивидуальные качества, но это не команда.

                Я считаю Неймара одним из лучших футболистов в мире. Он стал более опытным и зрелым игроком. Но ему не под силу завоевать победу на мундиале в одиночку. Успеха в таких турнирах добиваются команды», - считает Пеле.

                Напомним, сборной Бразилии на стадии группового этапа будут противостоять сборные Швейарии, Коста Рики и Сербии.

Нравится
Похожие новости:
  • Пеле: Бразилия – фаворит ЧМ
    Пеле: Бразилия – фаворит ЧМ
    Пеле Легендарный экс-футболист, являющийся трехкратным чемпионом мира, бразилец Пеле оценил шанс национальной команды Бразилии на победу, на...
  • Неймар догнал Зико по голам за сборную Бразилии
    Неймар догнал Зико по голам за сборную Бразилии
    Звёздный форвард каталонской «Барселоны» сумел поравняться с прославленным бразильцем Зико по забитым мячам за главную команду своей...
  • Пеле снова угодил в больницу
    Пеле снова угодил в больницу
    Легендарный бразилец всё никак не оправится от своих болезней. Следует напомнить, около 7 дней назад Пеле отпустили из клиники, где ему провели...
  • Пеле: «Уверен, что через пять лет Неймар станет лучшим футболистом мира»
    Пеле: «Уверен, что через пять лет Неймар станет лучшим футболистом мира»
    Легендарный бразильский футболист Пеле высказал свое мнение относительно восходящей звезды «Барселоны» и сборной Бразилии 21-летненем...
  • Пеле: «Неймар пока не готов стать лидером сборной Бразилии»
    Пеле: «Неймар пока не готов стать лидером сборной Бразилии»
    Король футбола Пеле отметил, что нападающий сборной Бразилии Неймар является важным игроком для национальной команды. С другой стороны он подчеркнул:...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close