Пеле: Сборная Бразилии не имеет сплоченного коллектива

Пеле

Легендарный экс-форвард сборной Бразилии Пеле считает, что его соотечественники на сегодня не имеют единой команды.

«Я доверяю Тите. Но я взволнован тем, что до Чемпионата мира осталось несколько дней, а мы еще не имеем сплоченную команду. Безусловно, все исполнители команды имеют отличные индивидуальные качества, но это не команда.

Я считаю Неймара одним из лучших футболистов в мире. Он стал более опытным и зрелым игроком. Но ему не под силу завоевать победу на мундиале в одиночку. Успеха в таких турнирах добиваются команды», - считает Пеле.

Напомним, сборной Бразилии на стадии группового этапа будут противостоять сборные Швейарии, Коста Рики и Сербии.