Инфантино: В случае проявления расизма, судья может отменить матч ЧМ

Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что при проявлении расизма в ходе поединков Чемпионата мира, который пройдет в России будут предприниматься прекращение игры.

«Мы относимся серьезно к проблемам дискриминации, нарушениям прав человека и безопасности, но не могу сказать, что мы обеспокоены ими. В ходе подготовительного этапа к проведению турнира, были приняты определенные решения.

Теперь судейская бригада имеет полное право остановки и отмены игры при выявлении случаев проявления расизма. Мы имеем определенную систему мониторинга, при помощи которой будут приниматься меры. Мы стремимся к тому, чтобы таких ситуаций не было и предупреждаем о тяжелых последствиях заранее», - заявил Джанни Инфантино.