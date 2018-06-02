Инфантино: В случае проявления расизма, судья может отменить матч ЧМ
Дата публикации: Вчера, 20:52 | Категория: Новости футбола
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что при проявлении расизма в ходе поединков Чемпионата мира, который пройдет в России будут предприниматься прекращение игры.
«Мы относимся серьезно к проблемам дискриминации, нарушениям прав человека и безопасности, но не могу сказать, что мы обеспокоены ими. В ходе подготовительного этапа к проведению турнира, были приняты определенные решения.
Теперь судейская бригада имеет полное право остановки и отмены игры при выявлении случаев проявления расизма. Мы имеем определенную систему мониторинга, при помощи которой будут приниматься меры. Мы стремимся к тому, чтобы таких ситуаций не было и предупреждаем о тяжелых последствиях заранее», - заявил Джанни Инфантино.
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