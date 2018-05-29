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Роналду – Зидану: Горжусь, что был твоим игроком

Дата публикации: Сегодня, 00:23 | Категория: Новости футбола

Криштиану РоналдуКриштиану Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поблагодарил Зинедина Зидана, принявшего решение уйти из «королевского» клуба.

                «Я горжусь тем, что был твоим игроком. Большое спасибо, Мистер», - написал в своем аккаунте Instagramименитый португальский исполнитель.

                Напомним, Зинедин Зидан встал у руля «королевского» клуба в начале 2016 года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса. За 2,5 года французскому специалисту удалось завоевать 10 титулов, в том числе 3 победы в Лиге чемпионов.

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