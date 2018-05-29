Роналду – Зидану: Горжусь, что был твоим игроком
Дата публикации: Сегодня, 00:23 | Категория: Новости футбола
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поблагодарил Зинедина Зидана, принявшего решение уйти из «королевского» клуба.
«Я горжусь тем, что был твоим игроком. Большое спасибо, Мистер», - написал в своем аккаунте Instagramименитый португальский исполнитель.
Напомним, Зинедин Зидан встал у руля «королевского» клуба в начале 2016 года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса. За 2,5 года французскому специалисту удалось завоевать 10 титулов, в том числе 3 победы в Лиге чемпионов.
Похожие новости:
Роналду может переехать в Китай
Криштиану Роналду Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду получил предложение от одного из китайских клубов. 32-летний именитый...
Криштиану Роналду Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду получил предложение от одного из китайских клубов. 32-летний именитый...
Зидан: Роналду - лучший футболист за всю историю
Криштиану Роналду Главный коуч мадридского «Реала» Зинедин Зидан уверен, что форвард его команды Криштиану Роналду является лучшим...
Криштиану Роналду Главный коуч мадридского «Реала» Зинедин Зидан уверен, что форвард его команды Криштиану Роналду является лучшим...
Роналду выставил на продажу свои дома в Испании
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выставил на продажу свою недвижимость в Испании, информирует «ОК Diario». Речь идет о...
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выставил на продажу свою недвижимость в Испании, информирует «ОК Diario». Речь идет о...
Моуриньо: «Работа с Роналду — лучшее, что было в моей жизни»
Экс-наставник мадридского «Реала» Жозе Моуриньо рассказал, что ценит то время, которое он провел в одной команде вместе с португальцем...
Экс-наставник мадридского «Реала» Жозе Моуриньо рассказал, что ценит то время, которое он провел в одной команде вместе с португальцем...
Роналду хочет обсудить с Зиданом его слова насчет «Золотого мяча»
Полузащитник мадридского «Реала» Криштиану Роналду намерен обсудить с тренером команды Зинедином Зиданом его высказывание о том, что в...
Полузащитник мадридского «Реала» Криштиану Роналду намерен обсудить с тренером команды Зинедином Зиданом его высказывание о том, что в...