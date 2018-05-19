Буффон попрощался с Ювентусом
Дата публикации: Сегодня, 12:46 | Категория: Новости футбола
Легендарный вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон сыграл последний матч в составе команды. Перед матчем против «Вероны», великий футболист написал в клуб от своего имени письмо.
«Я прибыл на стадион на велосипеде. Я был такой молодой. Я хочу уйти из команды с наслаждением каждого мгновения, чувствуя грусть одноклубников, а также радостные салюты. Хочу понять, что я никогда не буду далек от места, которое именую своим домом. Я никогда не перестану называть братьями своих товарищей по команде», - пишет Буффон.
На 61-ой минуте матча с «Вероной» произошел трогательный момент – вратарь был заменен и покинул поле под овации и чествование трибун.
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