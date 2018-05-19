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Клопп не хочет, чтобы Салаха сравнивали с Роналду

Дата публикации: Сегодня, 12:40 | Категория: Новости футбола

Мохаммед СалахМохаммед Салах

Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о том, что игроку его команды Мохаммеду Салаху следует еще много поработать для того, чтобы сравняться по уровню с лидером мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

                «Мохаммед проводит фантастический сезон, но у Роналду таковых 15 и огромное количество забитых мячей.
                Почему их все время сравнивают? В то время, когда господствовал Пеле его никто не сравнивал с другими футболистами. Но теперь мы имеем Криштиану Роналду и Лионеля Месси, доминирующих в футболе уже долгий период. Они умеют занимать подходящую позицию в определенный момент для того, чтобы отметиться. Это является самой сложной задачей. Именно поэтому они признаны во всем мире и «Золотой мяч» разыгрывается между ними, что вполне заслуженно.

Когда они перестанут играть, мы, безусловно, соскучимся по ним. При этом, необходимо быть лучшим не в индивидуальном, а командном плане, а для этого нужны другие игроки», - говорит немецкий специалист.

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