Клопп не хочет, чтобы Салаха сравнивали с Роналду

Мохаммед Салах

Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о том, что игроку его команды Мохаммеду Салаху следует еще много поработать для того, чтобы сравняться по уровню с лидером мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Мохаммед проводит фантастический сезон, но у Роналду таковых 15 и огромное количество забитых мячей.

Почему их все время сравнивают? В то время, когда господствовал Пеле его никто не сравнивал с другими футболистами. Но теперь мы имеем Криштиану Роналду и Лионеля Месси, доминирующих в футболе уже долгий период. Они умеют занимать подходящую позицию в определенный момент для того, чтобы отметиться. Это является самой сложной задачей. Именно поэтому они признаны во всем мире и «Золотой мяч» разыгрывается между ними, что вполне заслуженно.

Когда они перестанут играть, мы, безусловно, соскучимся по ним. При этом, необходимо быть лучшим не в индивидуальном, а командном плане, а для этого нужны другие игроки», - говорит немецкий специалист.